Ветеран спецназа призвал ликвидировать бойцов нацбатальонов и ЧВК

Экс-командир "мусульманского батальона" спецназа ГРУ Генштаба МО СССР, участник штурма Дворца Амина в Кабуле, полковник запаса Рустам Турсункулов призвал ликвидировать украинские националистические батальоны и иностранных наемников, которые совершили множество преступлений в отношении людей Донбасса.

"За это время они натворили столько бесчинств, про которые нельзя говорить без содрогания. К ним подтаскивали молодых женщин, они в течение длительного времени издевались над ними, потом убивали и просто выкидывали. Жители Донбасса, включая женщин детей и стариков, для них просто расходный материал", — приводит слова ветерана спецназа argumenti. ru.

Турсункулов убежден, что щадить убийц мирных жителей на Донбассе просто недопустимо, потому что у них руки по локоть в крови.

"Раз уж приняли решение не брать в плен таких подонков, наемников, азовцев и правосеков, то возьмите у него нужную информацию, а потом выведите во двор и расстреляйте. О какой гуманности здесь может идти речь?!" — возмутился он. "Так должно быть со всеми лидерами "Правого сектора"*, "Азова"* (запрещены в России) и т. п. Для меня без разницы, это правый, левый или какой-то другой сектор! Просто те, кто убивает наших людей, весь этот сектор, однозначно подлежит уничтожению", — добавил спецназовец.

Экс-командир спецназа также заявил, что в России необходимо провести чистку пятой колонны, "потому что сейчас России дается последний шанс, чтобы не пропасть".

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ