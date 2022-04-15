Экс-командир "мусульманского батальона" спецназа ГРУ Генштаба МО СССР, участник штурма Дворца Амина в Кабуле, полковник запаса Рустам Турсункулов призвал ликвидировать украинские националистические батальоны и иностранных наемников, которые совершили множество преступлений в отношении людей Донбасса.
"За это время они натворили столько бесчинств, про которые нельзя говорить без содрогания. К ним подтаскивали молодых женщин, они в течение длительного времени издевались над ними, потом убивали и просто выкидывали. Жители Донбасса, включая женщин детей и стариков, для них просто расходный материал", — приводит слова ветерана спецназа argumenti. ru.
Турсункулов убежден, что щадить убийц мирных жителей на Донбассе просто недопустимо, потому что у них руки по локоть в крови.
"Раз уж приняли решение не брать в плен таких подонков, наемников, азовцев и правосеков, то возьмите у него нужную информацию, а потом выведите во двор и расстреляйте. О какой гуманности здесь может идти речь?!" — возмутился он.
"Так должно быть со всеми лидерами "Правого сектора"*, "Азова"* (запрещены в России) и т. п. Для меня без разницы, это правый, левый или какой-то другой сектор! Просто те, кто убивает наших людей, весь этот сектор, однозначно подлежит уничтожению", — добавил спецназовец.
Экс-командир спецназа также заявил, что в России необходимо провести чистку пятой колонны, "потому что сейчас России дается последний шанс, чтобы не пропасть".
* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ
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