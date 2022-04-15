Украинские военные продают военным ДНР боевую технику и вооружение

Военнослужащий Украины продал бронетранспортер военным Народной милиции ДНР за 15 тысяч долларов и противотанковую управляемую ракету за 100 тысяч рублей.

На видео, опубликованном в соцсетях, отчетливо видно, как украинский военный демонстрирует салон боевой техники и рассказывает о комплектации БТР.

Далее состоялась сделка, военный ДНР передал бойцу ВСУ деньги в иностранной валюте за БТР и 100 тысяч рублей за ПТУР. При передаче украинскому военному российского денежного знака состоялся следующий диалог:

"Они настоящие? Я российских никогда еще не видел", — сказал военнослужащий Украины.

На что донбасский военный ответил: "Ничего, скоро увидишь. Скоро везде будут".

Отмечается, что сделка состоялась в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области.