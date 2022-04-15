Военнослужащий Украины продал бронетранспортер военным Народной милиции ДНР за 15 тысяч долларов и противотанковую управляемую ракету за 100 тысяч рублей.
На видео, опубликованном в соцсетях, отчетливо видно, как украинский военный демонстрирует салон боевой техники и рассказывает о комплектации БТР.
Далее состоялась сделка, военный ДНР передал бойцу ВСУ деньги в иностранной валюте за БТР и 100 тысяч рублей за ПТУР. При передаче украинскому военному российского денежного знака состоялся следующий диалог:
"Они настоящие? Я российских никогда еще не видел", — сказал военнослужащий Украины.
На что донбасский военный ответил: "Ничего, скоро увидишь. Скоро везде будут".
Отмечается, что сделка состоялась в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области.
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