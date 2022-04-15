Ле Пен высказалась за прекращение сотрудничества в производстве оружия с ФРГ

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступила за прекращение сотрудничества с Германией в области производства оружия из-за разных подходов к экспорту оборонных технологий.

В эфире телеканала BFM она заявила, что намеревается положить конец этому союзу, хотя не выступает против франко-германских отношений в других областях — более того, она хочет увеличить распространение немецкого языка во Франции, а также увеличить количество студенческих обменов.

В частности, на данный момент страны сотрудничают в создании европейского истребителя Next Generation Fighter, а также нескольких других истребителей, состоящих на вооружении и Германии, и Франции.