Глава Крыма Аксёнов: запрет на Украине символов Z и V — шизофреническая идея

Руководитель Крыма Сергей Аксёнов счёл шизофренической идеей запрет символов российской спецоперации Z и V на территории Украины.

Он обратил внимание на то, что теперь возникнут сложности с написанием фамилии украинского президента Владимира Зеленского на английском языке. Политик пошутил в своём Telegram-канале, что главе государства придётся её поменять.

"А ещё надо запретить букву R, потому что с неё начинается слово "Россия". Но дело не в этих шизофренических идеях", — написал Аксёнов.

Он подчеркнул: армия РФ должна идти до конца, чтобы "уничтожить нацистскую гадину в её киевском гнезде".

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своих соцсетях, что парламент Украины принял закон, запрещающий использование в стране символов Z и V. Вооружённые силы РФ наносят их на военную технику, которая используется в ходе спецоперации.