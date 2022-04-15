Руководитель Крыма Сергей Аксёнов счёл шизофренической идеей запрет символов российской спецоперации Z и V на территории Украины.
Он обратил внимание на то, что теперь возникнут сложности с написанием фамилии украинского президента Владимира Зеленского на английском языке. Политик пошутил в своём Telegram-канале, что главе государства придётся её поменять.
"А ещё надо запретить букву R, потому что с неё начинается слово "Россия". Но дело не в этих шизофренических идеях", — написал Аксёнов.
Он подчеркнул: армия РФ должна идти до конца, чтобы "уничтожить нацистскую гадину в её киевском гнезде".
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в своих соцсетях, что парламент Украины принял закон, запрещающий использование в стране символов Z и V. Вооружённые силы РФ наносят их на военную технику, которая используется в ходе спецоперации.
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