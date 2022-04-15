Американский журналист и главред журнала National Review Рич Лоури заявил, что слова президента США Джо Байдена о геноциде на Украине ошибочны.
По его мнению, такие высказывания лидера государства отклоняются от официальной линии Вашингтона и вредны для международных отношений. Он порекомендовал Байдену проявлять сдержанность в своих заявлениях.
Журналист считает, что глава США продолжает традицию экс-президента страны Дональда Трампа, который часто допускал высказывания, противоречащие позиции Белого дома.
"Термин "геноцид" нужно употреблять в конкретном значении, в противном случае он потеряет смысл", — написал Лоури в статье для Politico.
Главред National Review подчеркнул: под геноцидом, согласно определению ООН, следует понимать действия, направленные на уничтожение национальной, этнической или религиозной группы. Журналист добавил, что у США нет информации о том, что армия РФ намерена "истребить украинцев".
Ранее Байден применил понятие "геноцид" для описания происходящего на Украине.
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