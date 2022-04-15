Япония раскритиковала дискриминацию табличек-указателей на русском языке

В Токио разгорелся скандал из-за того, что указатели на русском языке на одной из станций метро решили "завешать". Генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно раскритиковал подобный подход к политической повестке.

Инцидент произошёл на станции токиского метро "Эбису". Перевозчик решил, что указателям на русском языке "не место" и завесил их тканью, что возмутило пассажиров. Таблички установили ещё в 2018 году во время летних Олимпийских игр.

"В любом случае необходимо уделить внимание недопущению дискриминации. Я думаю, что JR East отреагирует соответствующим образом", — отметил Мацуно, выступая на брифинге.

Перевозчик извинился и обещал вернуть таблички.