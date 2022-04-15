В Токио разгорелся скандал из-за того, что указатели на русском языке на одной из станций метро решили "завешать". Генеральный секретарь кабмина страны Хирокадзу Мацуно раскритиковал подобный подход к политической повестке.
Инцидент произошёл на станции токиского метро "Эбису". Перевозчик решил, что указателям на русском языке "не место" и завесил их тканью, что возмутило пассажиров. Таблички установили ещё в 2018 году во время летних Олимпийских игр.
"В любом случае необходимо уделить внимание недопущению дискриминации. Я думаю, что JR East отреагирует соответствующим образом", — отметил Мацуно, выступая на брифинге.
Перевозчик извинился и обещал вернуть таблички.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".
Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".