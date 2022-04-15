Sky News: британские бизнесмены оказались на грани разорения из-за высоких цен

Британские бизнесмены оказались в затруднительной ситуации. Предприниматели жалуются, что "дебет с кредитом" не удаётся свести из-за резкого скачка цен на фоне падения доходов у граждан страны.

Согласно сообщению британских телеканалов, подобного кризиса не было в стране несколько десятилетий. И ситуация может стать "ещё хуже".

"Цены, с которыми мы сейчас сталкиваемся, — это просто пытка. Постоянно спрашивают: почему у вас цены растут, почему так происходит? Потому что нам приходится их поднимать, так как всё подорожало как минимум на 25-30%", — жалуется один из бизнесменов в эфире телеканала Sky News.

Как отмечают предприниматели, при всём этом необходимо не просто платить зарплату работникам, но и повышать на фоне кризиса. Не забывать про налоги и расходы на аренду. Огромную брешь в обороте создают и санкции против России.

"Расходы на энергоносители для нас выросли на 50%", — посетовал ещё один бизнесмен.