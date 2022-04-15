Спецслужбы государств, входящих в состав Североатлантического альянса, регулярно подключаются к абонентам сотовой связи, чтобы прослушивать разговоры. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ генерал-майор Юрий Ласточкин.
По его словам, в некоторых случаях НАТО блокирует диалоги. Он отметил в интервью газете "Красная звезда", что специалисты иностранной разведки способны не только прослушивать разговоры и смотреть текстовые сообщения пользователей, но и выборочно блокировать абонентов.
Как подчеркнул Ласточкин, спецслужбы НАТО также могут дезинформировать людей, рассылая сообщения с фейковыми сведениями.
"Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи", — сказал генерал-майор.
Он добавил, что российские учёные разработали систему противодействия незаконному доступу к информации абонентов. Специалисты находят ложные базовые станции НАТО и блокируют технические каналы утечки информации.
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