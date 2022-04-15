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Автор Екатерина Широкова

Байден: США потеряли лидерство в инновациях

Мир

Президент США Джо Байден заявил, что Америка утратила лидерство на инновационных мировых рынках. По его словам, сегодня Штаты занимают лишь девятое место по разработкам.

Байден: США потеряли лидерство в инновациях

Как подчеркнул лидер нации, сейчас Америку в инновационных разработках обошёл Китай.

"США раньше были первыми в мире по инвестициям в будущее, теперь мы девятые в развитии и исследованиях. Китай был на восьмом месте три десятилетия назад, теперь на втором", — заявил Байден на выступлении по перспективам развития страны в штате Северная Каролина.

Байден уточнил, что конгрессу необходимо срочно принять его предложения по реформам, потому что "на кону стоит экономика".

"Если бы наши родители были здесь, они бы смотрели на нас, как на сумасшедших: что вы имеете в виду, мы же лидеры мира. Так ли это?" — резюмировал Байден.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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