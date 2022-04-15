Салливан признался: США намерены ограбить российский бизнес

Вашингтон не планирует возвращать активы, конфискованные у российских бизнесменов в рамках последних санкций, введенных против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.

Об этом объявил в четверг советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Наша цель — не возвращать их (замороженные активы — Прим. ред), — заявил Салливан во время выступления в Экономическом клубе Вашингтона, добавив, что власти США будут использовать изъятые активы "лучшим образом”.

Напомним, Белый дом ввел несколько раундов санкций против Москвы с 24 февраля, когда началась военная операция России на Украине. В рамках санкций власти США арестовали российские зарубежные активы, а также активы, принадлежащие предприятиям страны, высокопоставленным лицам и крупным бизнесменам.

Ранее несколько конгрессменов США призывали к продаже или "ликвидации" российских активов, оказавшихся под санкциями, заявляя, что вырученные средства следует направить на восстановление Украины.

К слову, акт грабежа собственности одной из российских компаний — Аэрофлота — уже свершившийся факт. Об этом подробнее — здесь.