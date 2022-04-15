Китай предостерёг США: вы идёте по опасному пути, остановитесь сейчас

Необъявленный визит американских конгрессменов на Тайвань возмутил власти КНР. На фоне растущей напряженности между Пекином и Вашингтоном Китай предостерег США от "дальнейшего продвижения по опасному пути”.

На ежедневном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подчеркнул, что Пекин "решительно выступает против любой формы официального взаимодействия между США и тайваньским регионом.”

"Члены Конгресса США должны действовать в соответствии с политикой правительства своей страны, которая признаёт "один Китай". Американская сторона должна соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике КНР и США, прекратить официальные обмены с Тайванем и не идти дальше по опасному пути", -сказал Лицзянь.

Он предупредил, что Китай продолжит принимать "решительные меры” для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, а также подтвердил сделанное ранее Минобороны страны заявление о том, что в случае внешнего вмешательства армия Китая "предпримет собственные эффективные меры"

Напомним, что, начиная с 1979 года США официально признают единственной законной властью в Китае Пекин, Штаты сохраняют прочные неофициальные связи с островом Тайвань, провозгласившим независимость, и поддерживают его в военном отношении.