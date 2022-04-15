Если Германия начнёт поставлять Киеву тяжёлое оружие, это будет означать "пересечение черты", заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. По словам политика, власти страны должны в первую очередь учитывать интересы своего государства.
Как подчеркнул Кремчер, с "тревожной скоростью" начинают рушиться внешнеполитические границы Германии из-за ситуации на Украине.
"Мы пересекли бы черту, если бы поставили танки или самолеты, или даже установили бы бесполетную зону", — пояснил премьер Саксонии в интервью Rheinische Post. — Я с большой тревогой наблюдаю, как сейчас очень быстро разрушаются устойчивые "ограждения" немецкой внешней политики и политики безопасности".
По словам политика, главам стран ЕС и Запада необходимо прекратить снабжать Киев оружием и придерживаться дипломатического курса.
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