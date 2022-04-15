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Автор Екатерина Широкова

В Германии заявили, что не хотят "пересекать черту" в поставках оружия Киеву

Мир

Если Германия начнёт поставлять Киеву тяжёлое оружие, это будет означать "пересечение черты", заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. По словам политика, власти страны должны в первую очередь учитывать интересы своего государства.

В Германии заявили, что не хотят "пересекать черту" в поставках оружия Киеву

Как подчеркнул Кремчер, с "тревожной скоростью" начинают рушиться внешнеполитические границы Германии из-за ситуации на Украине.

"Мы пересекли бы черту, если бы поставили танки или самолеты, или даже установили бы бесполетную зону", — пояснил премьер Саксонии в интервью Rheinische Post. — Я с большой тревогой наблюдаю, как сейчас очень быстро разрушаются устойчивые "ограждения" немецкой внешней политики и политики безопасности".

По словам политика, главам стран ЕС и Запада необходимо прекратить снабжать Киев оружием и придерживаться дипломатического курса.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина германия
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