В Германии заявили, что не хотят "пересекать черту" в поставках оружия Киеву

Если Германия начнёт поставлять Киеву тяжёлое оружие, это будет означать "пересечение черты", заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. По словам политика, власти страны должны в первую очередь учитывать интересы своего государства.

Как подчеркнул Кремчер, с "тревожной скоростью" начинают рушиться внешнеполитические границы Германии из-за ситуации на Украине.

"Мы пересекли бы черту, если бы поставили танки или самолеты, или даже установили бы бесполетную зону", — пояснил премьер Саксонии в интервью Rheinische Post. — Я с большой тревогой наблюдаю, как сейчас очень быстро разрушаются устойчивые "ограждения" немецкой внешней политики и политики безопасности".

По словам политика, главам стран ЕС и Запада необходимо прекратить снабжать Киев оружием и придерживаться дипломатического курса.