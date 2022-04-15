Вloomberg: Украина сокращает обороноспособность ЕС и Запада

Западные государства и страны-участницы ЕС снабжают оружием Украину, сокращая собственные запасы для обороны, считают американские аналитики. По их мнению, Киев "истощает" способность стран защитить себя, в случае глобального конфликта.

Согласно информации, представители Пентагона заявляют, что Киев каждый день растрачивает недельный запас противотанковых боеприпасов.

"Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны", — пишет Вloomberg.

Как отмечается в аналитическом материале, вооружая "до зубов" Украину, страны растрачивают собственные ресурсы, на восстановление которых уйдут месяцы, а то и годы. При этом создавая брешь в собственной обороноспособности.