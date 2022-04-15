EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Внешняя разведка Украины использовала для заданий эскортниц

Мир

В Херсоне российские силовики обнаружили досье на почти 20 эскортниц, которые работали на Службу внешней разведки Украины. Дам привлекали в качестве информаторов, отправляли на "особые миссии" и даже на диверсии.

Внешняя разведка Украины использовала для заданий эскортниц

Согласно информации источника, малоприметный кабинет по работе с агентурой СВР находился в офисном здании. Девушек выбирали в соцсетях и представлялись "фотографами" брачного агентства. Предлагали перспективное замужество, модельную карьеру или работу эскортницы, а когда входили к дамам в доверие, вербовали.

Материалы, как и сам "секретный штаб", удалось обнаружить благодаря наводке экс-сотрудника.

"В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования", — рассказал источник в силовых структурах РИА Новости. — "После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием".

Девушки обеспечивали сотрудников разведки информацией. Как подчеркнул собеседник агентства, не исключено, что дамы работают на СВР Украины до сих пор.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина
Sberbank
Новости
Байден впал в ступор и "потерялся" на сцене после выступления
В Германии заявили, что не хотят "пересекать черту" в поставках оружия Киеву
Вloomberg: Украина сокращает обороноспособность ЕС и Запада
WSY: Разведка США может помочь Украине атаковать цели в Крыму
Внешняя разведка Украины использовала для заданий эскортниц
Третья за сутки деревня в Белгородской области обстреляна со стороны Украины
Кадыров признался, что ему стыдно воевать против украинцев
Латвийцы поняли: премьер страны Кариньш скоро "отчалит в родную Америку"
Запрет георгиевской ленточки в Молдавии расколол политиков
Солист группы "Элизиум" извинился за концерт под сине-белым флагом
Популярное
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии

Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".

Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Ирина Шлионская Поэт Дондок Улзытуев — потомок шаманов и пророк Ирина Шлионская Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова Игорь Буккер National Interest: почему кибервоины России не парализовали Украину Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Канцлер Австрии Нехаммер: Путин пообещал стабильно поставлять газ из РФ
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Последние материалы
Ковид-диссиденты объединились с радикалами - в Германии раскрыт заговор
Байден впал в ступор и "потерялся" на сцене после выступления
В Германии заявили, что не хотят "пересекать черту" в поставках оружия Киеву
ЕС подождёт с эмбарго на российскую нефть минимум до 25 апреля
Вloomberg: Украина сокращает обороноспособность ЕС и Запада
WSY: Разведка США может помочь Украине атаковать цели в Крыму
Внешняя разведка Украины использовала для заданий эскортниц
Третья за сутки деревня в Белгородской области обстреляна со стороны Украины
Кадыров признался, что ему стыдно воевать против украинцев
Латвийцы поняли: премьер страны Кариньш скоро "отчалит в родную Америку"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников