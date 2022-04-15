Внешняя разведка Украины использовала для заданий эскортниц

В Херсоне российские силовики обнаружили досье на почти 20 эскортниц, которые работали на Службу внешней разведки Украины. Дам привлекали в качестве информаторов, отправляли на "особые миссии" и даже на диверсии.

Согласно информации источника, малоприметный кабинет по работе с агентурой СВР находился в офисном здании. Девушек выбирали в соцсетях и представлялись "фотографами" брачного агентства. Предлагали перспективное замужество, модельную карьеру или работу эскортницы, а когда входили к дамам в доверие, вербовали.

Материалы, как и сам "секретный штаб", удалось обнаружить благодаря наводке экс-сотрудника.

"В зависимости от талантов самих девушек, их будущее определялось сотрудниками отдела кадров СВРУ по результатам психологического тестирования", — рассказал источник в силовых структурах РИА Новости. — "После обучения и стажировки девушки получали задания в качестве нелегалов-информаторов или диверсантов под глубоким прикрытием".

Девушки обеспечивали сотрудников разведки информацией. Как подчеркнул собеседник агентства, не исключено, что дамы работают на СВР Украины до сих пор.