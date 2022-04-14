Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина. ру рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить российские войска.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что если Киев будет пытаться нанести удары по территории РФ, то Москва оставляет за собой право нанести удары по центру принятия решений в Киеве.

По мнению Евсеев, Верховная Рада не является центром принятия решений. В Киеве под удар может попасть пункт управления Минобороны или офис Зеленского.

"Речь идет о нанесении ударов ракетами морского и авиационного базирования. <…> Речь идет о каком-нибудь пункте управления Минобороны или офисе Зеленского. Эти места действительно могут быть уничтожены".

Евсеев подчеркнул, что по главным местам Киева никто не будет наносить бомбовые удары. Однако ракетный удар может быть нанесён и без входа в зону действия противовоздушной обороны.