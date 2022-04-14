Россия изменит характер спецоперации на Украине

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с "Царьградом" заявил, что Россия изменит характер спецоперации на Украине.

Ранее Минобороны РФ предупредило Украину о возможных ударах по Киеву, если они начнут атаку по российским территориям. Заявлялось, что удары будут наноситься по центрам принятия решений, в том числе и в Киеве.

По мнению Леонкова, после диверсий на территории РФ, Россия поменяет характер ведения спецоперации. ВС РФ будут разбираться с центрами, которые руководят военной операцией на Украине.

"Это не только военная инфраструктура, это связано и с безопасностью, это связано и с политическим руководством — со всеми".

Какие именно цели подвергнутся атакам, решать будут в Министерстве обороны. Однако в одном Леонков уверен точно, что после украинских провокация будет ответ РФ.