Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с "Царьградом" заявил, что Россия изменит характер спецоперации на Украине.
Ранее Минобороны РФ предупредило Украину о возможных ударах по Киеву, если они начнут атаку по российским территориям. Заявлялось, что удары будут наноситься по центрам принятия решений, в том числе и в Киеве.
По мнению Леонкова, после диверсий на территории РФ, Россия поменяет характер ведения спецоперации. ВС РФ будут разбираться с центрами, которые руководят военной операцией на Украине.
"Это не только военная инфраструктура, это связано и с безопасностью, это связано и с политическим руководством — со всеми".
Какие именно цели подвергнутся атакам, решать будут в Министерстве обороны. Однако в одном Леонков уверен точно, что после украинских провокация будет ответ РФ.
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