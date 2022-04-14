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Автор Игорь Рябов

В Италии художника обвинили в нацизме за карикатуру на Зеленского

Мир

Еврейская община Рима выразила возмущение по поводу карикатуры на президента Украины Владимира Зеленского, где украинский лидер изображён с горбатым носом. Итальянские евреи и сенатор обвинили художника Вауро Сенези в нацизме, сообщает La Repubblica.

В Италии художника обвинили в нацизме за карикатуру на Зеленского

"Это не случайность, а привычка одного синьора изображать евреев горбоносыми, в стиле "Защиты расы" (инструмент итальянской фашистской пропаганды. — Прим. ред.)", — заявили в общине.

Евреи назвали карикатуру позором, а сенатор Андреа Меркуччи обвинил художника в нацистской пропаганде, направленной против евреев.

По словам Сенези, карикатура никак не намекает на происхождение Зеленского. Он отметил, что этот жанр изобразительного искусства предполагает акцент на определенных чертах внешности героев.

"Очевидно, что я заостряю внимание на определенных чертах, чтобы добиться сходства: у Зеленского выдающийся нос не потому, что он еврей, а потому, что у него такой нос", — сказал художник.

Он назвал критикующих глупцами и подчеркнул, что форма носа у всех людей разная, и она необязательно указывает на национальность.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы италия владимир зеленский
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