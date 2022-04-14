ВС Украины выдали видео из США за удары по армии РФ под Мариуполем. На кадрах якобы запечатлена засада вооруженных сил Украины на российские войска. Telegram-канал "Война с фейками" сообщает, что на самом деле этому видео уже более 6 лет, и сделано оно было в США во время стрельбищ в Кентукки Knob Creek Machine Gun Shoot.
"Ролики, снятые на этом мероприятии в США, настолько эффектны, что уже не первый раз попадают в фейки: в 2019 году телеканал ABC попробовал выдать их за бои в Сирии".
Украинские СМИ активно публикуют и распространяют военные фейки, интерес к которым поддерживают западные масс-медиа.
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