ВС Украины выдали видео из США за удары по армии РФ

ВС Украины выдали видео из США за удары по армии РФ под Мариуполем. На кадрах якобы запечатлена засада вооруженных сил Украины на российские войска. Telegram-канал "Война с фейками" сообщает, что на самом деле этому видео уже более 6 лет, и сделано оно было в США во время стрельбищ в Кентукки Knob Creek Machine Gun Shoot.

"Ролики, снятые на этом мероприятии в США, настолько эффектны, что уже не первый раз попадают в фейки: в 2019 году телеканал ABC попробовал выдать их за бои в Сирии".

Украинские СМИ активно публикуют и распространяют военные фейки, интерес к которым поддерживают западные масс-медиа.