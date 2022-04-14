Foreign Affairs: удержание мировой гегемонии ложится тяжким бременем на США

США должны отказаться от роли "защитника" и "опекуна" мира, потому что эти не отвечает интересам американских граждан, пишет колумнист Стивен Вертхейм в статье для Foreign Affairs.

Он отметил, что ситуация на Украине заставляет Вашингтон продолжать политику расширения влияния США и увеличения военных расходов.

"СССР исчез, но отсутствие серьезной угрозы дало почти тот же результат, что и наличие угрозы: как американские военные опекали "свободный мир", теперь они стали защитниками всего мира", — отметил автор материала.

Каждый американский президент рассматривает проблемы, которые возникают у США, в качестве причины для того, чтобы расширить влияние страны на международной арене, даже если эти проблемы создаются из-за самого стремления к первенству, отметил журналист.

По его мнению, такое решение проблем истощает страну и создаёт ля неё ещё больше проблем. Вертхейм подверг критике идеологию о том, что США должны вечно сдерживать своих геополитических соперников в лице России и Китая. Эта политика основана на стратегическом документе 1950 года, который допускал "крестовые походы" против коммунистов и непомерные военные расходы, напомнил Вертхейм.

Он отметил, что продолжение холодной войны против Китая и Россия становится тяжким бременем для США. Чтобы удерживать военное лидерство на мировой арене, Штатам нужно всё больше ресурсов. Ради идеи превосходства США над другими странами Вашингтон может ввязаться в непосильную гонку вооружений, которая обернётся плачевно для американской экономики, подчеркнул колумнист.