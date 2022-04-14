Петиция о том, чтобы выгнать украинского посла Андрея Мельника из Германии, набрала уже 22 тысячи подписи жителей страны.
В Германии была создана петиция по депортации посла Мельника из Германии после его сомнительных высказываний в адрес России и российских военных.
Во время одного из заседаний в Германии канцлер Олаф Шольц заявил, что необходимо предотвратить русофобию и различать власти и жителей России, на что Мельник ответил:
"Это война России, направленная на уничтожение Украины".
За это высказывание Мельника обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.
Создатели петиции о депортации Мельника обвиняют его во втягивании Германии в вооружённый конфликт с Украиной.
"Посол Мельник больше не приемлем и больше не соответствует требованиям дипломата. Поэтому мы требуем немедленной высылки посла!" — сообщается в обращении, прикрепленному к петиции.
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