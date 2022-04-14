Жители Германии хотят избавиться от украинского посла

Петиция о том, чтобы выгнать украинского посла Андрея Мельника из Германии, набрала уже 22 тысячи подписи жителей страны.

В Германии была создана петиция по депортации посла Мельника из Германии после его сомнительных высказываний в адрес России и российских военных.

Во время одного из заседаний в Германии канцлер Олаф Шольц заявил, что необходимо предотвратить русофобию и различать власти и жителей России, на что Мельник ответил:

"Это война России, направленная на уничтожение Украины".

За это высказывание Мельника обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Создатели петиции о депортации Мельника обвиняют его во втягивании Германии в вооружённый конфликт с Украиной.

"Посол Мельник больше не приемлем и больше не соответствует требованиям дипломата. Поэтому мы требуем немедленной высылки посла!" — сообщается в обращении, прикрепленному к петиции.