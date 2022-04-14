Израиль возмущен обращением посольства Украины по переносу празднования 9 мая

Жители Израиля возмущены обращением украинского посольства к премьер-министру израильского государства Биньямину Нетаньяху с просьбой перенести празднование Дня Победы, который в стране считается государственным праздником, на другой день.

"Вы что офигели совсем?! Я украинец, проживающий в Израиле. Мой дедушка был украинцем, воевал за советскую армию против фашизма. Если бы он сейчас находился на моем месте, он бы пошел на посольство Украины с криками: "Ура!", как на рейхстаг. Вы езжайте к себе в бендерштат и диктуйте там условия, когда и что вам отмечать. Хоть День Конституции США отмечайте, хоть на памятник своего Бандеры онанируйте, но руки к святому не протягивайте. Это не ваше. Именно конкретно вот этих бандер. Есть Украина, а есть бендерштат", — возмутился молодой человек в своем видеообращении.

Напоследок израильтянин послал всех бандеровцев по известному адресу.

Ранее сообщалось, что Киев уже в этом году увидит российскую армию на Параде Победы, пообещал министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов. Торжественное мероприятие ознаменует успех российских войск "над коварным врагом".