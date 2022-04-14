Кириллов: на Украине работали над средством доставки оружия массового поражения

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге в четверг сообщил, что на Украине работали над средством доставки оружия массового поражения (ОМП). К таким выводам начальство РХБЗ пришло после анализа документов о военно-биологической деятельности США на территории Украины.

По словам Кириллова, на Украине был создан научно-технологический центр (УНТЦ), который раздавал гранты на исследования интересные Пентагону. В число этих исследований входило и биологическое оружие. Примечательно то, что и сам центр финансировался Штатами.

Начальник войск РХБ защиты процитировал подготовленный кураторами УНТЦ от 11 марта 2022 года.

В документе говорится, что наблюдался отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, которые работали в украинских учреждениях. Также отмечается, что становится меньше экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Судя по представленным данным, до 4000 опытных специалистов оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это очень обеспокоило кураторов из США. Они переживали за то, что эти специалисты могут перейти на сторону других государств.

"Используя подобные формулировки, Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование".