В СПЧ раскритиковали доклад ОБСЕ по Донбассу

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе выпустила доклад о Донецке и Донбассе. В нём сотрудники ОБСЕ обвиняют российские войска, хотя ни разу не выезжала на место боёв с самого начала специальной операции и делала заключения по информации украинских СМИ. Об этом сказал член Совета по правам человека Евгений Мысловский.

По его словам, члены миссии никогда не выезжали в Волноваху или Мариуполь, их заключения сделаны на лживых данных украинских журналистов. Кроме того, в докладе утверждается, что войска РФ взорвали городской театр с укрывавшимися там жителями и бомбардировали мариупольский роддом. Мысловский раскритиковал эти высказывания:

"Оба эти факты не имеют под собой никаких доказательств… Эти утверждения были давно опровергнуты… Это же подтвердили и выжившие горожане. Аналогично были опровергнуты и утверждения о бомбардировке роддома. По всем этим фактам сейчас ведётся расследование", — заявил Мысловский, его цитирует РИА Новости.