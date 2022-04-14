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Автор Игорь Рябов

Экс-премьер Украины Азаров: Медведчука пытают, но не будут убивать

Мир

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук подвергается пыткам, однако его не убьют.

Экс-премьер Украины Азаров: Медведчука пытают, но не будут убивать

Во вторник, 12 апреля Служба безопасности Украины отчиталась о задержании Медведчука и выполнении соответствующего поручения украинского лидера Владимира Зеленского. Последний предложил России обменять задержанного на пленных украинцев.

Азаров выразил сомнение в том, что киевская власть решится убить Медведчука. Тем не менее, на опубликованной Зеленским фотографии политик выглядит так, как будто к нему уже применялись физические методы воздействия.

"Я не думаю, что с Виктором что-нибудь случится в плане его физической ликвидации", — сказал бывший премьер Украины в интервью РИА Новости.

Он считает, то Медведчук был арестован как минимум три недели назад. Февральским сообщениям украинской прокуратуры об исчезновении политика не стоит верить, поскольку политик мог быть задержан ещё тогда, и с тех пор находился в застенках СБУ, где его пытали отметил Азаров.

"То есть это не один день, это достаточное количество суток издевательств беспрерывных. Эти люди способны на всё. Решиться, может быть, на убийство они не решатся, но на все остальное их никто не удержит. Остановить их могут только американцы", — подчеркнул экс-премьер Украины.

На днях официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Медведчук не является гражданином России и не имеет никакого отношения к спецоперации, однако Москва будет следить за судьбой задержанного политика.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина николай азаров дмитрий песков виктор медведчук владимир зеленский
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