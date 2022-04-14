ОАЭ предоставит гуманитарную помощь украинским беженцам в Польше

Власти Объединённых Арабских Эмиратов отправят самолёт с гуманитарной помощью для украинских беженцев в Польшу.

"Власти ОАЭ выступают за политическое решение кризиса и стремятся укрепить региональную и международную безопасность. Мы всегда готовы оказать гуманитарную помощь народам, оказавшимся в кризисных ситуациях, чтобы облегчить их страдания", — приводит слова посла ОАЭ на Украине Салема Ахмеда аль-Кааби издание WAM.

ОАЭ не стали присоединяться к числу стран, которые ввели санкции против России, однако высказались в поддержку Украины и прекратили инвестиции в РФ.

На данный момент в Варшаве находится более 150 тысяч украинских беженцев. Общее число украинцев, сбежавших после начала специальной военной операции, составляет около 2,7 млн человек.

Военная спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу Владимира Путина.