Глава МИД Украины: Германия должна прекратить "умиротворять" Россию

Руководитель МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что немецкие власти обязаны изменить отношение к России. Как отметил министр, Берлин должен перестать "умиротворять" Москву и призывать мировых лидеров не повышать напряжённость.

"Должна быть прекращена политика "непровоцирования" или, проще говоря, умиротворения Путина. Сейчас очевидно, как сильно она провалилась", — сказал украинский политик в своей статье для Spiegel.

Как подчеркнул Кулеба, украинские власти много раз предупреждали Германию о последствиях "неумных решений". Также министр призвал заменить критику на конкретные шаги. По словам представителя Киева, поддержка ФРГ Украины убережёт мир от масштабного столкновения, а не станет его причиной.

Вместе с этим глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что Москву больше нельзя назвать надёжной союзницей и освободительницей Европы. Военную спецоперацию РФ по принуждению к миру Кулеба назвал "самым тяжким со времён Второй мировой войны преступлением".