Генерал США провёл телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ

Председатель Комитета начальников штабов вооружённых сил США генерал Марк Милли провёл телефонный разговор с главнокомандующим Вооружёнными силами Украины генералом Валерием Залужным.

"Военачальники продолжили обмен мнениями и оценками продолжающегося российского вторжения на Украину. Председатель ещё раз подтвердил неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Украина является ключевым партнёром НАТО и играет важнейшую роль в поддержании мира и стабильности в Европе", — говорится в официальном заявлении КНШ полковника Дэвида Батлера.

США принимает активное участие в конфликте России и Украины, оказывая поддержку последней в виде вооружения, спонсирования и гуманитарной помощи. В виде военной помощи Украина получила от Америки более 13 млрд долларов. В ближайшее время США намерены передать Киеву вооружения ещё на 800 млн долларов.

Ранее стало известно, что США также спонсирует украинские биолаборатории.