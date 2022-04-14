Кулеба: Украина не заинтересована в обострении отношений с Германией

В Киеве не хотят обострения отношений с Германией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в связи с сообщениями об отказе главы страны Владимира Зеленского принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Украина с большим уважением относится к Германии…Мы с таким же уважением относимся к институту федерального президента Германии… Мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений", — цитирует украинского министра ТАСС.

Кулеба выразил уверенность, что сложившуюся ситуацию можно урегулировать по дипломатическим каналам, и она не причинит вреда украинско-германским отношениям. При этом глава МИД отметил, что в Киеве ожидают от ФРГ некой "новой политики" в отношении Украины.

Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ якобы из-за тесных связей Штайнмайера с РФ. Президент Германии подтвердил нежелание Киева принять его.

"Я был готов к этому, но… я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно", — заявил журналистам Штайнмайер