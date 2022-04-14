В Киеве не хотят обострения отношений с Германией, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в связи с сообщениями об отказе главы страны Владимира Зеленского принять президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
"Украина с большим уважением относится к Германии…Мы с таким же уважением относимся к институту федерального президента Германии… Мы не заинтересованы в обострении двусторонних отношений", — цитирует украинского министра ТАСС.
Кулеба выразил уверенность, что сложившуюся ситуацию можно урегулировать по дипломатическим каналам, и она не причинит вреда украинско-германским отношениям. При этом глава МИД отметил, что в Киеве ожидают от ФРГ некой "новой политики" в отношении Украины.
Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ якобы из-за тесных связей Штайнмайера с РФ. Президент Германии подтвердил нежелание Киева принять его.
"Я был готов к этому, но… я должен принять к сведению, что в Киеве это было нежелательно", — заявил журналистам Штайнмайер
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