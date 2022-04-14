Схему "газ за рубли" уже приняли, и слова канцлера Австрии это подтверждают

Можно считать, что Австрия согласилась на новые условия России по оплате газа в рублях, заявил замдиректора Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Так аналитик объяснил Общественной Службе Новостей слова канцлера Австрии Карла Нехаммера о стабильности поставок энергоресурсов.

"Это говорит о том, что схему "газ за рубли" приняли, потому что она фактически не поменяла существенных условий договора. Произошла смена реквизитов оплаты в евро на российский банк с последующей операцией обмена валюты за рубли. А заявления кацлера Австрии о том, что они будут платить в евро — вот так по-разному понимается новая схема оплаты газа", — рассказал Пикин.

Кроме того, по его мнению, вслед за Австрией и весь Евросоюз пойдёт на эти условия.

Ранее Нехаммер сообщил, что российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров пообещал ему обеспечить стабильные поставки газа из РФ. По его словам, глава России разрешил производить расчёты за голубое топливо в евро. Канцлер отметил, что РФ будет и дальше выполнять свои контрактные обязательства по газу.