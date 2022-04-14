Георгиевская ленточка теперь под запретом в Молдавии

Парламент Молдавии постановил окончательно запретить георгиевскую ленточку, а также российскую символику в поддержку военнослужащих специальной операции на Украине — символы V и Z. Об этом заявил спикер Игорь Гросу. Всё запрещённое больше нельзя носить, хранить и использовать в каких-либо целях на территории Молдавии.

Ранее парламент одобрил пакет поправок к кодексу о правонарушениях, касающихся российской символики.

За нарушение закона предусмотрено наказание — физическим лицам штраф до 490 долларов или часы общественных работ, чиновникам — до 980 долларов, юридическим лицам — до 1630 долларов.