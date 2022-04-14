Парламент Молдавии постановил окончательно запретить георгиевскую ленточку, а также российскую символику в поддержку военнослужащих специальной операции на Украине — символы V и Z. Об этом заявил спикер Игорь Гросу. Всё запрещённое больше нельзя носить, хранить и использовать в каких-либо целях на территории Молдавии.
Ранее парламент одобрил пакет поправок к кодексу о правонарушениях, касающихся российской символики.
За нарушение закона предусмотрено наказание — физическим лицам штраф до 490 долларов или часы общественных работ, чиновникам — до 980 долларов, юридическим лицам — до 1630 долларов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета
В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета