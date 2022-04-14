Зеленский потребовал от Евросоюза 7 млрд долларов в месяц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине ежемесячно требуется 7 млрд долларов на покрытие социальных выплат и зарплат, поэтому Евросоюз обязан помочь.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Зеленский рассказал ей о проблемах по экспорту зерна из Украины, а также заявил, что стране необходимо 7 млрд долларов на социальные выплаты и зарплаты, так как в нынешних условиях Украина не может сделать этого сама, сообщает Bloomberg.

Фон дер Ляйен ответила на эту просьбу заявлением о том, что Европейский союз сделает всё возможное, чтобы как можно скорее решить этот вопрос.

Ранее Украина получила 563 млн долларов от Евросоюза в качестве военной поддержки. Также США поддержали страну, выделив ей 800 млн долларов на вооружение.