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Автор Юлия Миленина

Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Владимиром Клименко

Мир

Замруководителя Россотрудничества Наталья Поклонская заявила, что не знакома с украинским политиком Владимиром Клименко, которого задержали в Одессе, а затем назвали в СМИ её "бывшим мужем".

Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Владимиром Клименко

При этом Поклонская поделилась в беседе с РИА Новости, что ей жалко этого человека, а также других задержанных. По её словам, уровень зверства на территории Украины зашкаливает.

"С задержанным в Одессе человеком, которого называют моим "бывшим мужем", я не знакома", — подчеркнула Поклонская.

Ранее сотрудники государственного бюро расследований Украины проинформировали, что в Одессе задержан представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Клименко. В ведомстве утверждают: арестованный политик — экс-супруг замглавы Россотрудничества. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность страны и содействии РФ.

13 апреля Поклонская в обращении к участникам форума БРИКС заявила, что является "и русской, и украинкой", поэтому не заинтересована в продолжении конфликта между странами.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы одесса наталья поклонская
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