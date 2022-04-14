Гражданам Латвии и Литвы разрешили въезд в Белоруссию без виз в течение месяца

Власти Белоруссии разрешили гражданам Латвии и Литвы въезжать в страну без виз с 15 апреля по 15 мая, заявили в погранкомитете республики.

"Руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси гражданам Латвии и Литвы… Данный порядок будет действовать с 00 часов 15 апреля по 15 мая включительно", — сообщает Telegram-канал комитета.

В сообщении уточняется, что пересечь границу без визы в указанный период можно неограниченное количество раз. Кроме того, прибывшие в страну могут посетить пограничную зону без пропуска.

"Для этого при въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска необходимо устно сообщить сотруднику органов пограничной службы о намерении посетить пограничную зону, указать населённые пункты и цель их посещения", — пояснили в погранкомитете.

Сообщается, безвизовый въезд для граждан Латвии и Литвы разрешён в связи с предстоящими православными и католическими религиозными праздниками.