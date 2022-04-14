Песков: у Кремля нет понимания по продолжению очных переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, есть ли в Кремле понимание насчёт будущих российско-украинских переговоров. Как отметил представитель администрации лидера нашей страны, пока власти не могут ничего сказать по этому вопросу.

"Нет, пока ничего (понимания новых раундов очных встреч представителей Москвы и Киева. — Прим. ред.) нет", — заявил Песков в ходе брифинга с журналистами.

Известно, что переговоры РФ и Украины начались 28 февраля этого года на фоне военной спецоперации Москвы по принуждению к миру. Руководителем российской делегации назначили бывшего министра культуры Владимира Мединского.

Ранее Песков сообщил, что Москва и Киев должны согласовать место проведения встречи. Также представитель Кремля подчеркнул: пока украинские власти не отправляли предложения о продолжении диалога в оффлайн-режиме.