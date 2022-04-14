Инспекторы НАТО тренировали украинских военных

Украинские военные, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР, подтвердили, что бойцов ВСУ тренировали инструкторы НАТО.

"Да. Будучи в Днепропетровске, мы проходили курс молодого бойца. Нас привезли на территорию завода "Южмаш" и в промзоне старой как-то нам сказали: "Берите пустые магазины и будете идти, вам будет показывать инструктор из Канады обращение с оружием". Мы пошли. Он построил две шеренги и показывал обращение с оружием, более быструю замену магазина", — приводит слова одного из военнослужащих ВСУ Telegram-канал Марочко Live.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен Народной милиции ЛНР и перешедшие на сторону Республики, посетили мемориал "Не забудем, не простим!", что в поселке Видное и встали на колени перед погибшими жителями Донбасса.