Песков: Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин никогда принципиально не отказывался от переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским, однако для организации встречи нужно подготовить документ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что сейчас нет понимания, когда будут следующие раунды очных переговоров между Россией и Украиной, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

Ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу говорил о том, что встреча между Зеленским и Путиным готовится, но сами турецкие власти не испытывают на этот счёт ни позитивных, ни негативных чувств.