Песков: Белоруссия — прекрасное место для продолжения переговоров РФ и Украины

Власти РФ считают, что Белоруссия могла бы стать прекрасным местом для продолжения российско-украинских переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, перед началом переговоров необходимо согласовать с Киевом место их проведения. При этом Песков отметил на встрече с журналистами, что РФ пока не получала каких-либо предложений от украинской стороны по поводу продолжения диалога в очном формате.

"С нашей точки зрения Белоруссия была бы прекрасным местом для проведения переговоров, но для этого ещё нужна точка зрения Украины", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщал, что переговоры между РФ и Украиной начались во многом благодаря личным усилиям руководителя Белоруссии Александра Лукашенко. Он также подчеркнул: предложенная Минском площадка отлично подходит для диалога.