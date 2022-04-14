EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Песков: Белоруссия — прекрасное место для продолжения переговоров РФ и Украины

Мир

Власти РФ считают, что Белоруссия могла бы стать прекрасным местом для продолжения российско-украинских переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков: Белоруссия — прекрасное место для продолжения переговоров РФ и Украины

По его словам, перед началом переговоров необходимо согласовать с Киевом место их проведения. При этом Песков отметил на встрече с журналистами, что РФ пока не получала каких-либо предложений от украинской стороны по поводу продолжения диалога в очном формате.

"С нашей точки зрения Белоруссия была бы прекрасным местом для проведения переговоров, но для этого ещё нужна точка зрения Украины", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщал, что переговоры между РФ и Украиной начались во многом благодаря личным усилиям руководителя Белоруссии Александра Лукашенко. Он также подчеркнул: предложенная Минском площадка отлично подходит для диалога.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы белоруссия дмитрий песков
Sberbank
Новости
Илон Маск предложил полностью выкупить и реформировать Twitter
Эксперты спрогнозировали падение экономики Германии
Поклонская заявила, что не знакома с задержанным в Одессе Владимиром Клименко
Глава Всемирного банка предложил обнулить долги бедных стран из-за роста цен
Гражданам Латвии и Литвы разрешили въезд в Белоруссию без виз в течение месяца
В московском салоне красоты теперь принимают Chanel вместо денег
Песков: у Кремля нет понимания по продолжению очных переговоров с Украиной
Лавров заявил о "тотальной гибридной войне" Запада против России
Инспекторы НАТО тренировали украинских военных
Пункт пропуска в Брянской области обстрелян со стороны Украины
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Любовь Степушова Швеция и Финляндия не будут спешить в НАТО: риски велики Любовь Степушова Усам Оздемиров Стадный инстинкт диктует Европе отказ от российского газа Усам Оздемиров Ирина Шлионская Клонировать человека можно, но ни к чему хорошему это не приведёт Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Последние материалы
В Германии предотвратили ряд терактов ковид-диссидентов
Песков: Белоруссия — прекрасное место для продолжения переговоров РФ и Украины
Постпред РФ в ОБСЕ призвал Борреля "приехать на поле боя" после слов об Украине
Странам Балтии предрекли "не очень комфортную" зиму после отказа от газа из РФ
Украинского боевика ФСБ задержала на границе с Крымом
Песков: Путин никогда не отказывался от встречи с Зеленским
Стадный инстинкт диктует Европе отказ от российского газа
Жители Харьковской области вышли навстречу ВС РФ с российскими флагами
В Белоруссии обвинили США в начале конфликта России и Украины
Египет должен помочь Европе отказаться от российского газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников