Египет должен помочь Европе отказаться от российского газа

Итальянская газовая компания нашла альтернативу российскому газу в виде открытия новых месторождений в Египте.

Как сообщает Reuters, итальянская компания Eni решила помочь Европе избавиться от зависимости о российского газа. Компания решила начать поиски новых месторождений газа в Египте и Алжире.

Если план итальянской компании удастся осуществить и новые источники природного газа действительно будут найдены в Алжире и Египте, то это сможет компенсировать отсутствие 29 млрд кубометров газа, которых, вероятно, лишится Европа в связи с санкциями на импорт газа из России.

Ранее Евросоюз ввёл санкции на поставку оборудования для производства сжиженного газа, что серьёзно влияет на амбиции России в газовой отрасли. Однако Россия стала для Европы крупнейшим поставщиком газа и без его импорта страны могут остаться без СПГ. Так уже начало происходить в Китае, где власти заявили, что вынуждены были снизить поставки газа из России, так как цены на него растут. Таким образом Китай решил найти источники газа в своей стране, чтобы избежать дефицита.

В ответ на санкции против российской газовой отрасли Владимир Путин обязал страны платить за российский газ исключительно в рублях, несмотря на то, что в соглашении прописаны именно доллары и евро. Это ставит страны в затруднительное положение.