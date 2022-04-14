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Автор Евгения Васильева

Reuters: глава Минфина РФ примет участие в мероприятии G20

Мир

Руководитель Минфина РФ Антон Силуанов намерен посетить встречу министров финансов и директоров центральных банков стран, которые являются частью "Большой двадцатки". Известно, что мероприятие состоится 20 апреля в дистанционном режиме.

По информации Reuters, официальный представитель Минфина Индонезии Вемпи Сапутру заявил, что Москва отправила стране подтверждение планов Силуанова присутствовать на саммите. Также, по информации западных журналистов, Джакарта допускает участие украинской делегации в мероприятии.

Ранее в Bloomberg писали, что немецкие власти рассматривают возможность лишить Индию статуса участника группы G7 из-за отказала исключать из объединения РФ. Известно, что эта страна выступила против антироссийских ограничительных мер.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
g20 индия россия украина индонезия антон силуанов
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