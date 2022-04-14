В Белоруссии обвинили США в начале конфликта России и Украины

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович обвинил США в появлении конфликта между Москвой и Киевом, создании нового конфликта в Европе и нежелании участвовать в этом самим.

"На основе анализа реальных действий и заявлений о планах коллективного Запада можно сделать вывод, что США фактически осуществили свой стратегический план по столкновению Москвы и Киева, спровоцировали новый вооружённый конфликт в Европе, оставаясь при этом в стороне", — приводит слова Вольфовича "СБ. Беларусь сегодня".

24 февраля Владимир Путин подписал указ о начале специальной военной операции на Украине. Сразу после этого США ввели санкции против России. С самого начала конфликта Соединённые штаты поддерживали Украину, снабжая её оружием, гуманитарной помощью, финансированием и официальной поддержкой государства, что позволило Украине рассчитывать на поддержку ООН и Евросоюза.