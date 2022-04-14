EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Китай заявил о неприемлемости попыток угроз США из-за его позиции по Украине
Президент РАН: Китай заморозил сотрудничество с российской академией
Чавушоглу: Мы прилагаем усилия для встречи между Путиным и Зеленским
Anadolu: Европа хочет заменить российский газ топливом из Нигерии
Есть вероятность полного разрыва отношений с Евросоюзом, заявили в Совфеде
Китайцы призвали Россию и Путина довести до конца спецоперацию на Украине
Кадыров показал кадры боёв чеченских военных с украинскими националистами
Автор Мирослав Марков

Президент Левитс: треть оборонного бюджета Латвии ушла на Украину

Мир

Президент Латвии Эгилс Левитс сказал на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что за два месяца страна отдала на помощь Украине треть бюджета, который предполагалось потратить на оборону самой Латвии. Он назвал это строительством военной мощи на Украине.

Также Левитс призвал страны создать международный трибунал по ситуации на Украине для "наказания ответственных".

Одновременно с этим, как передаёт РИА Новости, общественные деятели из Донбасса направили в международный уголовный суд доказательства нескольких тысяч военных преступлений, совершённых украинскими военными.

Ранее сообщалось, что украинские националисты будут проходить военное обучение в Литве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Мирослав Марков, Куратор: Любовь Степушова
россия латвия украина
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Ирина Шлионская Клонировать человека можно, но ни к чему хорошему это не приведёт Ирина Шлионская Любовь Степушова В Мариуполе на День Победы надо провести "парад побеждённых" Любовь Степушова Игорь Буккер После спецоперации на Украине мир ожидает волна терроризма Игорь Буккер
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Общество
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Ирина Шлионская Клонировать человека можно, но ни к чему хорошему это не приведёт Ирина Шлионская Любовь Степушова В Мариуполе на День Победы надо провести "парад побеждённых" Любовь Степушова Игорь Буккер После спецоперации на Украине мир ожидает волна терроризма Игорь Буккер
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Общество
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Последние материалы
Германия не готова отдать Украине все виды вооружений
Замкомандира нацбата "Азов"* Грицаенко ликвидирован в Мариуполе
Китай заявил о неприемлемости попыток угроз США из-за его позиции по Украине
"Путинское повышение цен" работает только для западных стран
Президент РАН: Китай заморозил сотрудничество с российской академией
Чавушоглу: Мы прилагаем усилия для встречи между Путиным и Зеленским
Anadolu: Европа хочет заменить российский газ топливом из Нигерии
Есть вероятность полного разрыва отношений с Евросоюзом, заявили в Совфеде
Китайцы призвали Россию и Путина довести до конца спецоперацию на Украине
Кадыров показал кадры боёв чеченских военных с украинскими националистами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников