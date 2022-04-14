Президент Левитс: треть оборонного бюджета Латвии ушла на Украину

Президент Латвии Эгилс Левитс сказал на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, что за два месяца страна отдала на помощь Украине треть бюджета, который предполагалось потратить на оборону самой Латвии. Он назвал это строительством военной мощи на Украине.

Также Левитс призвал страны создать международный трибунал по ситуации на Украине для "наказания ответственных".

Одновременно с этим, как передаёт РИА Новости, общественные деятели из Донбасса направили в международный уголовный суд доказательства нескольких тысяч военных преступлений, совершённых украинскими военными.

Ранее сообщалось, что украинские националисты будут проходить военное обучение в Литве.