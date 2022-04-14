Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что от ООН зависит, будет Турция следовать санкциям против России или нет.
"Турция следует международному праву, мы будем проводить взвешенную политику. В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать", — сообщил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
Также министр отметил, что конфликт России и Украины развязывает новую холодную войну, последствия которой будут ощутимы ещё долгое время.
Несмотря на то, что Турция будет следовать санкциям против России от ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул о необходимости реформирования организации.
Ранее Турция отказалась вводить какие-либо санкции против России.
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