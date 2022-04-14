Чавушоглу: Турция введёт санкции против РФ только с одобрения ООН

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что от ООН зависит, будет Турция следовать санкциям против России или нет.

"Турция следует международному праву, мы будем проводить взвешенную политику. В случае одобрения ООН санкций в отношении России Турция будет вынуждена им следовать", — сообщил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Также министр отметил, что конфликт России и Украины развязывает новую холодную войну, последствия которой будут ощутимы ещё долгое время.

Несмотря на то, что Турция будет следовать санкциям против России от ООН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул о необходимости реформирования организации.

Ранее Турция отказалась вводить какие-либо санкции против России.