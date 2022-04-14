Замкомандира нацбата "Азов"* Грицаенко ликвидирован в Мариуполе

Заместитель командира националистического батальона "Азов"* (запрещен в России) по ​​боевой и специальной подготовке Виталий Грицаенко с позывным "Гоголь" уничтожен в Мариуполе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на украинские СМИ.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Ранее сообщалось, что бойцы националистического батальона "Азов"* брали в заложники мирных людей, чтобы использовать их в качестве живого щита, рассказали жители Мариуполя. По их словам, боевики могли забрать первого попавшегося человека со двора или улицы.