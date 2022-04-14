В Китае считают неприемлемыми попытки угроз со стороны США из-за его позиции по Украине, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Выступаем против безосновательной критики и подозрений в адрес Китая, считаем совершенно неприемлемыми любые попытки оказания давления или угрозы", — цитирует заявление представителя министерства ТАСС.
Лицзянь заявил о недопустимости двойных стандартов в международных отношениях. По словам редставителя МИД, Китай выступает за соблюдение суверенитета и безопасности Украины. Вместе с тем в КНР считают необходимым уважать опасения РФ в сфере безопасности.
"Мы решительно выступаем против попыток извратить или очернить позицию Китая… Время покажет — позиция Китая находится на верной стороне истории", — подчеркнул Лицзянь.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен пригрозила Китаю "последствиями", если тот не использует свои отношения с РФ для прекращения конфликта на Украине.
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