Чавушоглу: Мы прилагаем усилия для встречи между Путиным и Зеленским

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что страна проводит переговоры с Россией и Украиной для организации встречи на уровне президентов. передаёт телеканал NTV. По словам Чавушоглу, проведение этой встречи зависит от решения президента России Владимира Путина.

На данный момент Турция оценивает переговоры без оптимизма или пессимизма.

"В последнее время, после событий в Буче, стороны сделали много заявлений с осуждением друг друга. Это повлияло на переговорный процесс", — сказал турецкий министр, подчёркивая, что страна придерживается реалистичных позиций.

Он добавил, что нынешняя ситуация с Украиной говорит о состоянии нового этапа холодной войны в мире.