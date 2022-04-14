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Автор Елена Ивченко

Китайцы призвали Россию и Путина довести до конца спецоперацию на Украине

Мир

В ходе пресс-конференции на космодроме "Восточный" глава российского государства Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной по мирному урегулированию ситуации зашли в тупик. Читатели портала "Гуаньча" обсудили заявление президента РФ, призвав Москву не церемониться с Киевом и довести до конца военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Китайцы призвали Россию и Путина довести до конца спецоперацию на Украине

Комментарии китайских читателей портала.

"Используйте все возможное, просто сделайте это! Боритесь с двуличными неонацистами! Пусть настанет буря", — заявил пользователь китайского издания с ником guan_15821600402823.

"Россия еще не "перекрыла газ" Европе и все еще рассматривает возможность погашения долгов рублями, и это показывает, что она по-прежнему питает нереалистичные иллюзии относительно ЕС. США и Европа явно готовятся "афганизировать" Украину и использовать ее для свержения России. На нынешнем этапе Россия должна "случайно" взорвать нефте- и газопроводы в Европу, и напрямую заставить ее столкнуться с последствиями отсутствия энергии", — пишет пользователь gaw.

"России совершенно ясно, что нынешний ее враг — это Соединенные Штаты, и лучшая политика — это заставить Америку и Европу разойтись", — отвечает ему moreinsights.

"Сражайтесь до конца, Ваше Величество!" — призывает Путина пользователь Orion(ง •̀_•́)ง.

"Украина снова думает, что сможет победить?" — задался вопросом Отец Сяо Сяочэна.

"Украина себя все равно не контролирует", — ответил пользователь под ником Лунтэн Тянья.

"Украина теперь главная пешка мирового хулигана, и в борьбе с ней нужно не доброе слово, а острый нож", — добавил bjpc.

"Украина сделала несколько затяжек американской "марихуаны" и снова думает, что все в порядке и она сможет победить!" — отметил пользователь портала Гуаньча.

"Я даже восхищен самоотверженностью России — ей нужно почитать труды председателя Мао, посмотреть на историю Гоминьдана и КПК и понять, что нельзя верить тем, кто не понимает с десятого раза", — восхитился действиями России Синхай Увэй.

"Украина просто тянет время, за которое она сможет получить больше военной помощи и подстроить "массовые убийства", которые скинет на Россию. Для такого рода нацистов не должно быть никакой симпатии. Они должны быть полностью устранены", — подытожил пользователь MKN2.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин
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