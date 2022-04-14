Университет Куиннипэк: 48% американцев не одобряют действия Байдена по Украине

Американские учёные провели исследование и выяснили, что 33% граждан США положительно относятся к работе лидера страны Джозефа Байдена. При этом 54% жителей не поддерживают деятельность президента.

"39% американцев одобряют действия президента Джо Байдена в ответ на военную российскую спецоперацию на Украине, в то время как 48% не одобряют", — написали на официальном сайте Квиннипэкского университета.

Также выяснилось, что 76% демократов поддерживают деятельность главы государства. Вместе с этим 94% республиканцев критикуют политику Байдена.

Ранее в The Wall Street Journal раскритиковали противоречивую позицию американского президента. Как заявили журналисты, решения лидера привели к подорожанию нефти.