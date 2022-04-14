Захарова: США создают очаги нестабильности, поставляя оружие Украине и Тайваню

Американские власти создают очаги нестабильности, накачивая Украину и Тайвань оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своём Telegram-канале она раскритиковала политику США в отношении Китая, напомнив, что в начале апреля 2022 года Белый дом согласовал поставку на Тайвань вооружений почти на 100 миллионов долларов.

По её словам, это будет уже третья передача оружия острову за период президентства Джо Байдена.

"Каскад антипекинских провокаций. Принцип, сформулированный Макиавелли, "разделяй и властвуй" устарел. Ему на смену пришёл новый — "разжигай и властвуй", — написала Захарова.

Дипломат считает, что "внешнеполитическая машина США" пытается разрушить систему международных отношений.

При этом, по мнению официального представителя МИД, Вашингтон не до конца осознаёт опасность такого поведения в отношении ядерных держав.