Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, если Российская Федерация не пойдет на мирные переговоры с Украиной на условиях Киева, она рискует навсегда исчезнуть с мировой арены.
"Либо российское руководство будет искать мира, либо в следствие этой войны Россия навсегда оставит мировую арену", — сказал он в своем видеообращении.
Зеленский добавил, что рано или поздно противостояние Украины с Россией закончится стратегическим поражением последней.
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