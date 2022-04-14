Зеленский пригрозил РФ исчезновением с мировой арены навсегда

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, если Российская Федерация не пойдет на мирные переговоры с Украиной на условиях Киева, она рискует навсегда исчезнуть с мировой арены.

"Либо российское руководство будет искать мира, либо в следствие этой войны Россия навсегда оставит мировую арену", — сказал он в своем видеообращении.

Зеленский добавил, что рано или поздно противостояние Украины с Россией закончится стратегическим поражением последней.