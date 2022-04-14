Лавров: Киев подталкивали к силовому решению в Донбассе

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада на протяжении 8 лет подталкивали официальный Киев к силовому решению конфликта в Донбассе, одновременно с этим выгораживая нежелание Украины выполнять "минские соглашения".

Лавров сказал об этом, выступая на Международной научно-практической конференции "Цифровые международные отношения 2022", передаёт "РЕН ТВ". По словам министра, самим Западом руководят США, проводя агрессивную линию с целью закрепиться в своём доминировании в международных делах. Лавров назвал задачи США узкокорыстными, наносящими национальным интересам других государств ущерб и выполняющихся за чужой счёт.